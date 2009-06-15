Ляшко: Увеличение бюджета ВР на 97 млн. иницировал Литвин

был инициатором внесения изменений в бюджет по увеличению на 97 млн. грн. расходов на содержание ВР

Киев. 15 июня. УНИАН. Народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО утверждает, что инициатором внесения изменений в государственный бюджет по увеличению на 97 млн. грн. расходов на содержание парламента был председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“С этой инициативой, по моей информации, на совете руководителей фракций выступил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, и с этим согласились все присутствующие на заседании руководители фракций”, - сказал О.ЛЯШКО.

Он сообщил, что сегодня обратился к руководителю Аппарата ВР Валентину ЗАЙЧУКУ с просьбой предоставить стенограмму этого заседания, но ему сообщили, что стенограмма не велась.

О.ЛЯШКО отметил, что “ни Олег ЛЯШКО, ни БЮТ не были инициаторами внесения изменений в закон о государственном бюджете Украины в части увеличения финансирования на содержание Верховной Рады Украины”.

Он отметил, что на заседании лидеров фракций 3 июня присутствовал председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ (фракция Блока Литвина), “и он мне дал тот текст, который я озвучил с трибуны”.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов: “То есть, вас подставили?”, О.ЛЯШКО ответил: “Можно считать, что и так. Потому что никто, кто выступал инициатором этого вопроса, не рискнул выйти на трибуну Верховной Рады Украины и сказать, что мы хотим увеличить расходы бюджета на содержание Верховной Рады”.

По его словам, фракция БЮТ голосовала за этот законопроект, потому что у нее не было выбора. Депутат добавил, что без этой нормы “ни фракция Партии регионов, ни фракция КПУ не голосовали бы за него”. По словам О.ЛЯШКО, оставалось “или вообще не проголосовать данный закон, и, как следствие, люди не получат деньги на инсулин, и Львов останется без воды, или проголосовать за закон” с таким предложением.

О.ЛЯШКО сообщил, что когда после голосования ему, как заместителю председателя комитета ВР, принесли распределение этих расходов, то он увидел, что “там 20 миллионов на приобретение жилья”, и отказался визировать документ, позвонил по телефону премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и сообщил об этой ситуации. Она его поддержала и сказала, что этот закон нельзя визировать, потому что “это полный позор и стыд”.

Депутат также подчеркнул, что Министерство финансов Украины предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО ветировать Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины". О.ЛЯШКО надеется, что после ветирования закона фракции Партии регионов и КПУ под пристальным вниманием СМИ вынуждены будут проголосовать за исключение нормы об увеличении расходов на содержание парламента.

“Они, волки, вынуждены будут одеться в овечью шкуру, учесть предложения Президента Украины, изъять из закона норму об увеличении расходов на финансирование ВР и проголосовать за закон”, - сказал депутат.

О.ЛЯШКО также сообщил, что несколько народных депутатов “уже имеют на руках судебные решения, которыми обязуется ВР предоставить им жилье или возместить его стоимость...”.

Справка УНИАН. 3 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", которая предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины собирается направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата.

По закону этим, изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и созданию "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – с 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., с 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визитов народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., с 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживание деятельности ВР – на 23 млн. грн., с 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещение деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., из 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объеме 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.