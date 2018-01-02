Нацбанк в этом году перечислит в бюджет более 50 миллиардов прибыли

Национальный банк Украины в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 миллиарда гривень своей прибыли за прошлый год. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

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В законе отмечается, что средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и Советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

Как сообщал УНИАН, проект закона о госбюджете предполагал, что НБУ перечислит в бюджет 47,8 миллиарда гривень в 2018 году.

Национальный банк Украины 7 декабря 2017 года перечислил последний, восьмой транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 4,4 миллиарда гривень. Таким образом, регулятор перечислил всю запланированную сумму прибыли НБУ в Государственный бюджет Украины на 2017 год в размере 44,4 миллиарда гривень.