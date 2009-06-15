Самые тяжелые последствия мировой рецессии еще впереди

Самые тяжелые последствия рецессии мировой экономики еще впереди, цитирует агентство Франс Пресс слова главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эрика Берглофа.

"Я не думаю, что худшее позади. Мы еще не все увидели", - заявил эксперт, выступая на ежегодном бизнес-форуме Forbes в Шотландии. Берглоф назвал прозрачность банковской системы одной из главных целей, к которым должна стремиться Европа. Эксперт ЕБРР добавил, что примером в этом может послужить США. "Это модель того, как это нужно сделать, и конечно это помогло стабилизировать систему. То же самое нам нужно сделать в Европе сейчас", - сказал главный экономист ЕБРР.

Еврокомиссар по конкуренции Нили Кроэс, в свою очередь, заявила, что кредитный кризис будет давить на крупнейшие экономики мира до тех пор, пока сохраняется нежелание банков предоставлять займы. "Доверия в банковском мире все еще нет", - заявила еврокомиссар, добавив, что предоставление банками кредитов является основой, без которой "экономика не будет функционировать".