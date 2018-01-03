Не больше, чем на 500 евро: в Украине ввели ограничения на ввоз товаров из-за границы

С 1 января 2018 года начали действовать ограничения на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

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Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете «Голос Украины».

При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

В то же время, ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада ввела дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы. Законопроектом также вводятся ограничения на безналоговые пересылки товаров физическими лицами в международных почтовых и экспресс-отправлениях.