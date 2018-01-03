Гривня в первый банковский день нового года укрепилась к доллару

В среду, 3 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,86/27,89 грн/долл., что на 22 копейки выше уровня открытия торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,53/33,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4852/0,4860 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,9075 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 204 сделки на сумму 100,04 млн долл.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл., курс на конец года - 30,1 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.