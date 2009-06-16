Тимошенко: дефолт Украине не угрожает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что дефолт Украине не угрожает.

Как сообщает Управление в связях со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства сообщила вчера в прямом эфире программы „Свобода слова” на телеканале ICTV.

„Пока я премьер-министр - Украина ни в коем случае даже на шаг не подойдет к дефолту”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что на протяжении девяти месяцев проводилась масштабная работа по объединению политических сил ради „создания перед лицом кризиса монолитной национальной команды”. По ее словам, к объединению готовые были присоединиться Блок Литвина, большая часть блока “Наша Украина – Народная самооборона” и другие политические силы.

Глава правительства отметила, что срыв переговорного процесса позволил распрощаться с иллюзиями и дал понять, что в борьбе с кризисом можно полагаться только на собственные силы.

„У меня хватит и сил, и психологической прочности, чтобы противостоять всем вызовам, я знаю теперь, что не на кого полагаться, с иллюзиями я распрощалась”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.