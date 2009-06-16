Курс иены укрепляется к доллару

Курс японской иены укрепляется по отношению к более доходным видам валют на фоне снижения азиатских фондовых рынков, которое привело к увеличению спроса на более безопасные денежные вложения, сообщает k2kapital..

Более всего курс иены вырос по отношению к австралийскому доллару, новозеландскому доллару и британскому фунту стерлингов вследствие спекуляций на рынке относительно того, что мировой экономический кризис далек от завершения, что в свою очередь, вызвало у инвесторов желание сократить объемы более рискованных видов активов.

На курс американского доллара отрицательно влияют ожидания инвесторов публикации данных по промышленному производству в США, которое снижается уже седьмой месяц подряд. В частности, предполагается, что падение в мае составило 1%.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,85 иены, а не 134,99 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,89 иены за доллар против 97,84 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3808 за евро против $1,3749 в предыдущую торговую сессию.