МВФ улучшил прогноз для США

Ближайшие перспективы экономики США улучшаются, но в целом остаются довольно неопределенными. В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса сохраняются серьезные факторы риска. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда (МВФ) по итогам очередного ежегодного обзора американской экономики. Накануне первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски представил на брифинге для журналистов общие выводы, а полный отчетный доклад ожидается в будущем месяце, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Согласно новым оценкам МВФ, экономический спад в США в 2009 г составит 2,5 проц, а не 2,8%, как предполагалось ранее. В 2010 г теперь прогнозируется рост на 0,75%; прежде считалось, что показатель останется нулевым. Американские официальные оценки чуть лучше новых прогнозов МВФ.

Дж.Липски напомнил, что прошлогодний такой же отчет МВФ, подвергавшийся критике за пессимизм, на самом деле не отражал всей остроты ситуации. Разразившийся в США кризис, по его признанию, "аукнулся" по всему миру. Бороться с ним власти США стали путем "беспрецедентной" накачки денег в экономику.

Специалист подтвердил, что МВФ считает такой подход оправданным. Падение темпов экономической активности в США, по его словам, "ощутимо замедлилось", условия на финансовых рынках "заметно улучшились". Впрочем, "общие очертания" прогноза для США "остаются неизменными", и "устойчивое оздоровление" экономики ожидается лишь "весной будущего года", заявил Дж.Липски, добавив, что риски пересмотра этих ожиданий в сторону ухудшения "остаются существенными" - в частности, из-за сохраняющихся проблем на жилищном и ипотечном рынках США и "корпоративных неурядиц".

В ближайшей перспективе Вашингтону, по мнению МВФ, предстоит решать три взаимосвязанные задачи. Это прежде всего завершение стабилизации обстановки в экономике и финансах, а также разработка "стратегии выхода" из интервенционистских антикризисных программ и решение проблем, связанных с долгосрочными последствиями кризиса. Дж.Липски подчеркивал, что на двух последних направлениях необходимо тесное международное сотрудничество.

При обсуждении других тем на брифинге указывалось, что, по мнению МВФ, доллар США сейчас лишь немного переоценен, а дальнейшие его перспективы будут зависеть от спроса иностранных партнеров Вашингтона на долларовые активы. Фонд считает также, что дефицит федерального бюджета США в 2009-2011 гг будет составлять в среднем по 9% ВВП, а госдолг почти удвоится - до 75% ВВП.