Центробанк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
09:10, 16 июня 2009Финансы
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Повысил оценку ситуации в экономике
Центральный Японский банк сегодня принял решение сохранить учетную ставку кредита на крайне низком уровне 0,1% в интересах стимулирования экономики в условиях кризиса. Все восемь членов его совета единодушно проголосовали за такую меру.
В то же время центробанк повысил свою оценку ситуации в японской экономике, приняв такое решение второй месяц подряд на фоне усиливающихся признаков преодоления спада. В частности, в апреле промышленное производство в стране подскочило на 5,9%.
Японский банк понизил свою учетную ставку до 0,1% в декабре, стремясь не допустить кредитного кризиса. До этого она составляла 0,3%, сообщает Газета.Ру.
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