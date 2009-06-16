Центробанк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Центральный Японский банк сегодня принял решение сохранить учетную ставку кредита на крайне низком уровне 0,1% в интересах стимулирования экономики в условиях кризиса. Все восемь членов его совета единодушно проголосовали за такую меру.

В то же время центробанк повысил свою оценку ситуации в японской экономике, приняв такое решение второй месяц подряд на фоне усиливающихся признаков преодоления спада. В частности, в апреле промышленное производство в стране подскочило на 5,9%.

Японский банк понизил свою учетную ставку до 0,1% в декабре, стремясь не допустить кредитного кризиса. До этого она составляла 0,3%, сообщает Газета.Ру.