Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что дефолт Украине не угрожает.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявила 15 июня в прямом эфире программы „Свобода слова” на телеканале ICTV.

„Пока я премьер-министр - Украина ни в коем случае даже на шаг не подойдет к дефолту”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что на протяжении девяти месяцев проводилась масштабная работа по объединению политических сил ради „создания перед лицом кризиса монолитной национальной команды”. По ее словам, к объединению готовые были присоединиться Блок Литвина, большая часть блока “Наша Украина – Народная самооборона” и другие политические силы.

Глава правительства подчеркнула, что срыв переговорного процесса позволил распрощаться с иллюзиями и дал понять, что в борьбе с кризисом можно полагаться только на собственные силы.

„У меня хватит и сил, и психологической прочности, чтобы противостоять всем вызовам, я знаю теперь, что не на кого полагаться, с иллюзиями я распрощалась”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, о возможности дефолта в Украине заявил «Рейтер» известный финансист Джордж СОРОС. По его словам, экономика Украины находится в крайне плачевном состоянии, и нельзя исключать возможность того, что в скором времени случится ее дефолт.

Между тем, по мнению нобелевского лауреата в области экономики за 2008 год Пола КРУГМАНА, трем странам - Исландии, Ирландии и Австрии - в большей степени, чем другим, грозит дефолт.

По его мнению, угрозу финансовой стабильности Австрии создало активное в прошлом кредитование стран Восточной Европы, которые на фоне рецессии оказались неспособными обслуживать внешнее заимствование.

Ранее конфигурация потенциальных стран-банкротов выглядела несколько иначе. Первой страной, заявившей, что ей грозит дефолт, оказалась Исландия. За ней последовали Венгрия и Латвия. По мнению других экспертов, банкротство также грозит Аргентине, Эквадору, Филиппинам, Малайзии, Таиланду, Колумбии, Турции и Украине.

П.КРУГМАН допускает, что укрепление международных финансовых институтов поможет удержать все эти страны на плаву за счет кредитов Международного валютного фонда.