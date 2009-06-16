G8 обсудила, как уйти от антикризисных мер

Страны "Большой восьмерки" на прошедшем на выходных саммите обсудили, как отказаться от антикризисных мер по мере возобновления экономического роста, отметив некоторое улучшение ситуации на кредитном рынке, сообщает Рейтер..

Подобного оптимизма не наблюдалось за весь период финансового кризиса, разразившегося после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers девять месяцев назад.

"Разгул экономических бурь идет на спад. Во многих экономиках наметились обнадеживающие признаки улучшения ситуации", - сказал министра финансов США Тимоти Гайтнер.

Рост доходности долгосрочных гособлигаций за последние несколько недель свидетельствует о том, что министры финансов самых богатых государств мира опасаются, как бы гигантские вливания в экономику во имя победы над рецессией в конечном итоге не привели к ускорению инфляции и не ударили по госбюджету.

При этом все министры придерживаются разных точек зрения относительно того, когда властям следует отказаться от антикризисных мер и приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. разногласия вызывают и другие вопросы, например, проверка банков на стрессоустойчивость.

Согласно опубликованному в субботу совместному заявлению министров финансов, страны "Большой восьмерки" обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой помочь им разработать пути отказа от мер по стимулированию экономики.

Источник в G8, говоривший на условиях анонимности, сообщил корреспонденту Рейтер, что МВФ может представить соответствующий доклад на годовом собрании в октябре, которое пройдет в Стамбуле. Большинство экспертов полагает, что индустриально развитые страны не станут ужесточать политику до конца этого года.

Те страны в составе "Большой восьмерки", которые привыкли к консервативной бюджетной политике, и прежде всего, Германия и Канада, требуют разработать план сокращения госпомощи экономике по мере ослабления кризиса с тем, чтобы не дать вырасти процентным ставкам на финрынке до такой степени, которая представляет угрозу восстановлению экономики.