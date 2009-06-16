Курс наличного доллара не изменился – 7,62/7,67 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара почти не изменился по сравнению с 15 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,58-7,645 грн./долл., по продаже – 7,65-7,69 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 15 июня и составляет 10,53/10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,61-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,8% по сравнению с 15 июня и составляет в среднем 0,2333 грн./рубль, продажи – понизился на 0,5%, до 0,2511 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,24 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс незначительно повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн./евро, что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 10,70 грн./евро, на 0,4% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,6% по сравнению с 15 июня и составляет в среднем 0,2332 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2526 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,65 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,55/7,72 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,61/7,65 грн., евро – 10,58/10,70 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 16 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6114, к евро – 10,541789, к российскому рублю – 0,24431.