На межбанке доллар открылся котировками 7,62/7,64 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6220/7,6445 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2431/0,2443 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5540/10,5865 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3866/1,3868 долл./евро (понедельник - 1,3875/1,3877 долл./евро).

В понедельник, 15 июня, Национальный банк на рынок не выходил ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.