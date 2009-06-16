Китай выделит странам ШОС 10 млрд. долл.
10:57, 16 июня 2009Финансы
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Для преодоления кризиса
Китай выделит странам Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) на преодоление последствий кризиса кредит на 10 миллиардов долларов, сообщил во вторник председатель КНР Ху Цзиньтао, сообщает РИА Новости..
"Китай принял решение о выделении Организации кредита в 10 миллиардов долларов для поддержки финансовой стабильности", - сказал он на расширенном заседании саммита ШОС.
Председатель КНР также отметил, что мировой кризис продолжает набирать обороты, а в некоторых странах наблюдается рост рецессии экономики.
"Наши страны должны усилить кооперацию в рамках ШОС. Только так мы сможем противостоять кризису, усилить нашу организацию", - сказал Ху Цзиньтао.
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