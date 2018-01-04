В Украине подешевел доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2789.0540 (3 января – 2806.7223)

100 EUR – 3353.2796 (3 января – 3349.5424)

10 RUR – 4.8421 (3 января – 4.8703)

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,85/27,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,4645/33,4978 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.