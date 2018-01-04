Поступления в сводный бюджет за год выросли до более 840 миллиардов гривень

Поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 млрд грн, что на 177 млрд грн, или на 26,7%, выше показателя за 2016 год.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, в 2017 году в государственный бюджет поступило 651,6 млрд грн, в местные бюджеты – 189,5 млрд грн.

ГФС отметила, что поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в 2017 года составили 633 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 100,6%.

По данным службы, поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 180,8 млрд грн, что на 49 млрд грн больше поступлений 2016 года.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.