Не пустят за границу и заберут права: Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины «О дорожном движении», «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О судебном сборе», «О Национальной полиции», «Об исполнительном производстве» и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. В частности, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря текущего года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).

Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.