Дефицит госбюджета-2017 сократился в 1,5 раза и составил почти 43 миллиарда

Дефицит государственного бюджета за 2017 год составил 42,7 млрд грн, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом о госбюджете на 2017 год показателя в размере 77,6 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Дефицит государственного бюджета соблюден и выполнен в соответствии с утвержденным законом планом. Так, госбюджет 2017 года выполнен с дефицитом в сумме 42,7 млрд грн против 77,6 млрд грн, утвержденных законом о бюджете с изменениями», - говорится в сообщении.

Минфин напомнил, что государственный бюджет на 2018 год был принят Верховной Радой 7 декабря и подписан президентом Украины 30 декабря.

«Благодаря своевременному принятию бюджета-2018, бюджетный год начался планово и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. В частности, Минфином разработана помесячная бюджетная роспись (подписана Министром финансов 29 декабря 2017) и передана в Государственное казначейство», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 70,130 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45,167 млрд грн.