Гривня снова опустилась ниже 28 за доллар

В четверг, 4 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,02/28,05 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 17 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,74/33,78 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4905/0,4914 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 28,0069 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 310 сделок на сумму 176,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,85/27,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,4645/33,4978 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.