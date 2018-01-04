Госбюджет-2017 перевыполнен по доходам на 21 миллиард гривень

Государственный бюджет Украины в 2017 году получил 792,9 млрд грн доходов, что на 2,7% выше годовой бюджетной росписи.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Доходы государственного бюджета выполнены в объеме 792,9 млрд грн. Годовая роспись выполнена на уровне 102,7%, перевыполнение – 21,1 млрд грн. В том числе за счет конфиската – 7,1 млрд грн. И собственных поступлений бюджетных учреждений - 12,8 млрд грн», - говорится в сообщении.

По сравнению с 2016 годом доходы госбюджета в 2017 году выросли на 28,7%, или на 176,6 млрд грн.

По данным министерства, расходы госбюджета в 2017 году составили 836,5 млрд грн, что на 0,6% ниже предусмотренной законом о государственном бюджете суммы. По сравнению с 2016 годом объем расходов в 2017 году вырос на 22,1%.

«Приоритетными для государства расходами в 2017 году были: социальные расходы, расходы на оборону и безопасность, расходы на обслуживание государственного долга. Все приоритетные направления были профинансированы в 2017 году в полном объеме в соответствии с росписью», - отметило министерство.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2017 год предполагал доходы на уровне 771,266 млрд грн, расходы – 841,402 млрд грн, предельный объем дефицита – 77,647 млрд грн.