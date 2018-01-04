НБУ обновил требования к проведению инспекционных проверок банков

Национальный банк обновил требования к организации и проведению инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых надзорной деятельностью регулятора.

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Согласно сообщению на сайте НБУ, в частности, предусмотрено утверждение планов инспекционных проверок правлением регулятора, структурированы этапы инспекционной проверки, четко определены права и обязанности инспекторов, руководителей и работников объекта проверки.

Изменения также предусматривают внесение результатов инспекционных проверок на рассмотрение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ и учета рекомендаций по результатам такого рассмотрения.

Кроме того, определен порядок действий инспекторов НБУ в случае совершения противодействия со стороны объекта инспекционной проверки, создания его представителями препятствий для надлежащего ее проведения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 16 млрд долл. и 10 млн евро.