Foyil: НБУ снизил учетную ставку из-за угрозы дефляции

Основной причиной для снижения Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки могла стать угроза дефляции. Так прокомментировал УНИАН снижение НБУ с 15 июня учетной ставки директор аналитического департамента инвестиционной компании Foyil Securities Агшин МИРЗАЗАДЕ.

По его словам, в текущем году индексы потребительских цен и цен производителей демонстрируют стабильное снижение. В частности, уровень инфляции в мае составил всего 0,5%, а индекс потребительских цен оказался в негативной зоне, что говорит о низких уровнях товарных цен в мире и снижении производства в Украине.

"Мы считаем, что основной причиной для осуществления этого шага НБУ оказалась угроза дефляции, которая может выйти за рамки летнего периода, когда традиционно снижаются потребительские цены, на фоне определенных признаков стабилизации в банковском секторе и на валютном рынке", - отметил А.МИРЗАЗАДЕ.

Аналитик Foyil Securities сомневается, что снижение учетной ставки будет способствовать увеличению кредитования и повлияет на инфляцию, поскольку НБУ не использует учетную ставку для рефинансирования украинских коммерческих банков и определяет ставку на аукционах. К тому же, украинские банки не желают возобновлять кредитование, так как в основных секторах єкономики по-прежнему присутствуют риски, а количество проблемных кредитов постоянно растет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 15 июня т.г. снизил учетную ставку с 12% до 11%.