На науку в этом году выделят более 6 миллиардов: кто и сколько получит

В этом году финансирование науки в Украине увеличилось на более чем на 30% - с 4,7 млрд грн в 2017 году до 6,1 млрд грн в 2018 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«В 2017 году мы смогли выйти из драматичного снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас мы смогли несколько выровнять ситуацию. Однако хочу подчеркнуть одну вещь. Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении было 2 млрд 719 млн грн. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это финансирование на университетскую науку, составило всего 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственно МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку», - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Однако, по ее словам, даже в пределах имеющихся средств МОН в 2017 году смогло осуществить ряд важных вещей. Так, проведен конкурс для молодых ученых, в рамках которого получили финансирование 123 проекта.

Впервые 100 научных учреждений и вузов получили бесплатный доступ к базам данных Scopus i Web of science. Ведущими научными базами данных могут пользоваться все украинские ученые.

В украинских университетах было также профинансировано 1300 фундаментальных и прикладных исследований.

Как сообщили в МОН, важная новация в бюджете 2018 года - для НАН открыта новая программа «Поддержка развития приоритетных направлений исследований».

«На финансирование этой программы в бюджет заложено 500 млн грн. Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню. О чем идет речь: мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование. Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. На протяжении 2018 года мы будем проводить соответствующую подготовительную работу», - сказала Гриневич.