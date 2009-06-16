ЛСОУ: страховой рынок в 2009 году уменьшится

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) прогнозирует в 2009 году снижение объемов страхового рынка при значительном росте андеррайтинговой убыточности.

Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.

По мнению организации, это произойдет в основном из-за роста страховых выплат на фоне падения платежеспособного спроса населения, снижения его реальных доходов и сворачивания банковского кредитования.

В частности, ЛСОУ отмечает, что по итогам первого квартала 2009 года численность т.н. среднего класса в Украине сократилась с 17% до 7%, продажи автомобилей в апреле уменьшились на 79%. При этом объем внешних инвестиций в январе–марте 2009 года составил 717 млн. долл., что на 14,4% меньше, чем в октябре–декабре 2008 года.

Учитывая эти негативные тенденции, ЛСОУ прогнозирует на основе корреляционно-регрессивной модели снижение в 2009 году объемов страховых платежей от населения и предприятий до 9,8 млрд. грн. (в 2008 г. – 15,9 млрд. грн.) и рост страховых выплат до 7,7 млрд. грн. (6,5 млрд. грн.)

При этом, по прогнозам ЛСОУ, уровень выплат по автоКАСКО составит 67%, а андеррайтинговая убыточность достигнет 93% (в 2008 г. – 58% и 86% соответственно).

Также ожидается рост убыточности медицинского страхования – с 93% до 96% при росте уровня выплат с 72% до 78%, обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – с 55% до 66% при росте выплат с 36% до 42%, страхования имущества – с 40% до 49% при уровне выплат с 27% до 30%. При этом эксперты ЛСОУ констатируют, что доля обязательных видов страхования возрастет по платежам с 12% до 18%, а по выплатам – с 8% до 10%.

ЛСОУ подчеркивает, что без безотлагательного принятия плана антикризисных мер, разработанного Лигой страховых организаций Украины с участием международных экспертов, ситуация на рынке может еще более усугубиться.