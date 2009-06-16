Галиев и Колесник выведены из набсовета УкрСиббанка

Эрнест ГАЛИЕВ и Алексей КОЛЕСНИК выведены из состава наблюдательного совета АКИБ «УкрСиббанка».

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 12 июня.

Также сообщается, что Э.ГАЛИЕВ и А.КОЛЕСНИК занимала должность члена НС банка 3 года и 2 месяца.

По состоянию на 12 июня ГАЛИЕВ акциями банка не владел, КОЛЕСНИКУ принадлежало 10 акций банка (0,0000000125%)

Кроме того сообщается, чтл на должность члена набсовета назначен представитель BNP Paribas Ален Жорж Огюст ФОНТЕНО.

Как сообщал УНИАН, BNP Paribas Group увеличила долю в АКИБ «Укрсиббанк» с 51% до 75,5%. Увеличение состоялось в результате покупки акций банка у существующих акционеров (группы компаний, подконтрольных Эрнесту ГАЛИЕВУ).

В банке сообщили, что Э.ГАЛИЕВ принял решение продать свою долю в «УкрСиббанке», чтобы полностью сосредоточиться на другой деятельности. Выкуп доли состоялся 11 июня.

Также по информации банка, в результате регистрации увеличения капитала банка на 1,275 млрд. грн., капитал «Укрсиббанка» распределится следующим образом: 81,42% будет принадлежать BNP Paribas Group, а доля группы компаний Александра ЯРОСЛАВСКОГО будет составлять 18,58%.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.