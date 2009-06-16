Руководители Fortis получили почти 10 млн. евро выходного пособия

Члены правления холдинга Fortis в течение последних месяцев получили 9,9 миллиона евро выходного пособия при увольнении, из которых 3,3 миллиона евро получили председатели правления холдинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Почти половина этих денег была выплачена бывшему финансовому директору Fortis Жильберу Миттлеру (Gilbert Mittler), он получил при увольнении 4,22 миллиона евро. Карелу Де Боеку (Karel De Boeck), которого в понедельник на посту главы холдинга сменил Барт Де Смет (Bart De Smet), выплатили 1,2 миллиона евро.

Де Боек провел на посту руководителя компании всего несколько месяцев после своего назначения в начале декабря прошлого года. Fortis сменил уже четырех председателей правления ходинга за последний год.

Fortis (бельгийско-нидерландский холдинг) не был государственным предприятием до кризиса. В октябре 2008 года правительства выкупили активы, фактически приватизировав холдинг. Нидерланды выкупили 100% нидерландских активов, Бельгия - почти 100% бельгийских активов, в апреле бельгийцы продали 75% своих активов французской группе BNP Paribas.