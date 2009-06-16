Украинские “дочки” Swedbank объединятся

Шведская группа Swedbank приняла решение о слиянии ЗАО «Сведбанк Инвест» и публичного АО «Сведбанк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

На собрании акционеров 15 июня 2009 года было принято решение о том, что «Сведбанк Инвест» будет присоединен к "Сведбанку".

«Решение об объединении «Сведбанк Инвест» и «Сведбанк» является правильным, позволяющим противостоять негативному влиянию финансово-экономического кризиса и укрепить позиции на финансовом рынке», - говорится в сообщении.

Слияние банков планируется завершить до конца 2009 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 15,137 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,994 млрд. грн., обязательства – 12,983 млрд. грн., собственный капитал – 2,154 млрд. грн., уставный капитал – 2,159 млрд. грн.

99,9978% акций банка принадлежат Swedbank (Швеция).

Первый квартал 2009 года «Сведбанк» закончил с убытком 168 млн. грн.

По итогам 2008 года банк получил прибыль 39,6 млн. грн.

ЗАО "Сведбанк Инвест" (Киев) работает на рынке банковских услуг с 1996 года.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 5,332 млрд. грн., обязательства – 4,711 млрд. грн., собственный капитал - 621,380 млн. грн., уставный капитал - 381,997 млн. грн.

100% акций ЗАО «Сведбанк Инвест» владеет «Сведбанк», который принадлежит Swedbank AB (Швеция).

В I квартале 2009 года банк получил прибыль в 3,099 млн. гривен, в 2008 году - 143,826 млн. гривен.