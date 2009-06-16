"Укрпромбанк" уменьшил уставный капитал

ООО "Укрпромбанк" уменьшило уставный капитал с 1,56 млрд. грн. до 836,25 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, 15 июня соответствующие изменения были зарегистрированы в Уставе банка.

«Укрпромбанк" ведет активную подготовительную работу к рекапитализации со стороны государства, в результате которой в банк будет инвестировано 5,5 млрд. грн. Условиями рекапитализации являются: реорганизация банка в публичное акционерное общество и изменение размера уставного капитала с учетом размера регулятивного капитала», - говорится в сообщении.

На сегодня "Укрпромбанк" является обществом с ограниченной ответственностью. В банке считают, что «это позволяет провести рекапитализацию банка в кратчайшие сроки». Реорганизацию "Укрпромбанка" в публичное акционерное общество планируют провести после его докапитализации.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля составили 9,83 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов –12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн., уставный капитал – 1,56 млн. грн.

По данным банка, на конец марта его участниками являлись: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

ООО «Укрпромбанк» закончило первый квартал 2009 г. с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 г.

Убытки банка были списаны за счет уменьшения собственного капитала банка, который в балансе отображен со знаком минус на уровне 2,516 млрд. грн. (на начало 2009 года собственный капитал «Укрпромбанка» составлял 1,926 млрд. грн.).