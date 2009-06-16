Россия в 2010 г займет за рубежом до 10 млрд долл.

Министерство финансов России предварительно планирует в 2010 году занять за рубежом до 10 млрд. долл. Об этом заявил заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин, сообщает Прайм-ТАСС.

«Пока ориентиры, что это до 10 млрд долл. на 2010 год, до 10 млрд долл. на 2011 год. Конечно, говорить о каких-то четких планах выхода на внешний рынок, что есть четкий план выхода на рынок, объем заимствований, нельзя», - сказал он.

Касаясь структуры внешних заимствований замминистра финансов отметил, что это также вопрос для обсуждения. «Пока это все достаточно сыро. О конкретных видах заимствований, формах заимствований, говорить совершенно рано. Какие-то переговоры идут, но это на уровне проработки гипотетических возможностей. Ничего конкретного еще нет», – отметил он.

При этом Минфин рассматривает различные варианты заимствований, включая синдицированные кредиты, займы международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. «Мы не можем говорить ни о размерах, ни о формах», – подчеркнул Панкин.