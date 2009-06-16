Япония верит в доллар США

Министр финансов Японии Каору Йосано считает, что доллар останется главной мировой резервной валютой, хотя отдельные страны хотели бы уменьшить свою зависимость от него, сообщает Рейтер..

"Я верю в (американский доллар). Эта (вера) неизменна. Целью политики США является укрепление доллара. Как бы мы ни рассматривали этот вопрос, американский доллар останется главной валютой", - сказал Йосано на пресс-конференции по окончании заседания правительства.

Лидеры четырех крупнейших развивающихся экономик мира - России, Китая, Бразилии и Индии - обсудят проблему новой резервной валюты на первом полноформатном саммите БРИК на следующей неделе.

В настоящее время долларовые резервы составляют около 65 процентов всех валютных резервов мира.

Япония не раскрывает процентное содержание валют в своих $1-триллионных валютных резервах, однако эксперты считают, что большую их часть составляют именно доллары.

В понедельник американский доллар вырос благодаря заявлению главы российского Минфина Алексея Кудрина о том, что его положению в качестве главной резервной валюты мира в ближайшем будущем ничего не угрожает.

Выступление Кудрина в кулуарах саммита "Большой восьмерки" в Италии противоречит стремлению российских властей убедить мир понизить зависимость от доллара, включив в состав резервной корзины специальные права заимствования Международного валютного фонда.