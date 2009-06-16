Япония верит в доллар США
Он остается главной валютой
Министр финансов Японии Каору Йосано считает, что доллар останется главной мировой резервной валютой, хотя отдельные страны хотели бы уменьшить свою зависимость от него, сообщает Рейтер..
"Я верю в (американский доллар). Эта (вера) неизменна. Целью политики США является укрепление доллара. Как бы мы ни рассматривали этот вопрос, американский доллар останется главной валютой", - сказал Йосано на пресс-конференции по окончании заседания правительства.
Лидеры четырех крупнейших развивающихся экономик мира - России, Китая, Бразилии и Индии - обсудят проблему новой резервной валюты на первом полноформатном саммите БРИК на следующей неделе.
В настоящее время долларовые резервы составляют около 65 процентов всех валютных резервов мира.
Япония не раскрывает процентное содержание валют в своих $1-триллионных валютных резервах, однако эксперты считают, что большую их часть составляют именно доллары.
В понедельник американский доллар вырос благодаря заявлению главы российского Минфина Алексея Кудрина о том, что его положению в качестве главной резервной валюты мира в ближайшем будущем ничего не угрожает.
Выступление Кудрина в кулуарах саммита "Большой восьмерки" в Италии противоречит стремлению российских властей убедить мир понизить зависимость от доллара, включив в состав резервной корзины специальные права заимствования Международного валютного фонда.