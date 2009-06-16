Ющенко подпишет закон о выделении средств на содержание ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, скорее всего, подпишет Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Такое мнение выразил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ в комментарии телеканалу «1+1», который цитируется пресс-службой Президента.

«В первую очередь Президент будет принимать решение о подписании закона об изменениях к госбюджету, учитывая то, что данным законом решаются важные социальные вопросы. Например, существенно увеличивается финансирование расходов для приобретения инсулина», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 3 июня Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", которая предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.

Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году.

При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн.

Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Но после того как закон был подан на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины собирается направить также на содержание своего аппарата, увеличив финансирование аппарата ВР на 97 млн. грн. – из 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – с 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., с 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визитов народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., с 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживание деятельности ВР – на 23 млн. грн., с 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещение деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., из 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объеме 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.