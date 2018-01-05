Новогоднее пожелание банкам: встать с колен и кредитовать

Ключевым событием для украинской банковской системы в минувшем году стал уход из Национального банка его главы Валерии Гонтаревой. После трехлетнего пребывания на посту, вошедшего в историю как период масштабной банковской чистки и трехкратной девальвации гривни, главный банкир страны в апреле подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке и ушла в длительный отпуск, в котором находится до сих пор.

С 11 мая обязанности руководителя регулятора исполняет первый замглавы НБУ Яков Смолий, который со временем стал основным кандидатом на эту должность. Согласно Конституции Украины, президент должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру, но в 2017 году этого не произошло. Порошенко еще думает.

До назначения преемника и увольнения Гонтарева должна отчитаться перед парламентом о проделанной работе. По информации Национального банка, она к этому давно готова, но соответствующего приглашения пока не получала. Все эти действия – отчет, отставка, назначение – возможны в один день, но до сих пор не ясно, когда этот день наступит.

Старые грабли

Традиционно под конец года заставила всех понервничать национальная валюта, которая с 18 декабря ежедневно обновляла минимальную отметку 2017-го, уверенно приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. По сравнению с началом года, девальвация гривни к доллару едва превысила 3%, но по сравнению с летним курсом в 25,4 грн/долл. за осенне-зимние месяцы гривня упала более чем на 10%.

Осенне-зимние волнения на валютном рынке с точностью повторили сценарии предыдущих лет. Год назад совет Нацбанка обратился к Кабинету министров с предложением пересмотреть практику бюджетной экспансии в конце года, но удерживаемый на едином счете Госказначейства исторически максимальный остаток за последние полтора десятка лет - около 60 млрд грн - начал распределяться по бюджетным назначениям в последние месяцы года.

В результате, потребительская инфляция в Украине так и не снизилась до целевого уровня НБУ - 6-10%. Пытаясь обуздать инфляцию, Нацбанк в октябре повысил учетную ставку до 13,5% годовых, а в декабре – до 14,5%. Регулятор уверяет в отсутствии фундаментальных причин для девальвации гривни и обещает исправить ситуацию рыночными методами без введения новых ограничений, над отменой которых трудился весь год.

Валютная оттепель

Весь минувший год Нацбанк регулярно предпринимал шаги для ослабления жестких ограничений на рынке, введенных для стабилизации гривни в 2014-2015 годах. В частности, для банков регулятор повысил предельный объем покупки валюты на межбанковском рынке в пять раз и расширил возможности открывать корреспондентские счета в банках-нерезидентах.

Гражданам НБУ позволил размещать без индивидуальных лицензий полученную за рубежом валюту на счетах в иностранных банках, упростил перемещение наличной валюты через таможенную границу, повысил лимит покупки наличной валюты в 12,5 раза и полностью отменил лимит на получение наличной валюты со счетов.

Для бизнеса Нацбанк в апреле снизил норму обязательной продажи валютной выручки до 50%, однако в декабре продлил действие этой нормы еще на полгода. В мае Нацбанк повысил лимит выплаты дивидендов за 2014-2016 годы в пять раз, в ноябре разрешил выплачивать дивиденды за 2013 год в пределах 2 млн долл. в месяц, а в декабре пообещал разрешить репатриацию дивидендов за 2017 год.

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, но с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового валютного и эффективного налогового законодательства.

Оживающая банковская система

Уходящий год для банковской системы Украины пролетел легко и почти непринужденно, по сравнению с наполненными кошмарами предыдущими годами. С рынка ушли лишь 13 небольших банков, при этом четыре из них самостоятельно решили отказаться от банковской лицензии. В декабре регулятор, подводя черту банковской чистки, смягчил график докапитализации небольших банков, сдвинув срок пополнения капитала до 300 млн грн на июль 2020 года.

По итогам одиннадцати месяцев 2017 года, платежеспособные банки получили 1,8 млрд грн чистой прибыли против 18,9 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

Казалось бы, самое время для стремительного рывка в кредитовании, но этого в 2017 году не произошло. Статистика говорит о росте объема кредитов физлицам в январе-ноябре всего на 0,1%, а кредиты юрлицам за этот период сократились на 1,1% за счет снижения объемов валютных займов.

Ключевым препятствием для банкиров в этом направлении является груз накопленных долгов прошлых лет. По оценкам НБУ, доля неработающих (дефолтных) кредитов в банковской системе Украины превышает 56%, при этом наибольший показатель таких кредитов в государственных банках.

Креативный небанковский сегмент

Относительное спокойствие в банковской системе позволило НБУ в уходящем году уделить больше внимания небанковскому сегменту финансового рынка. За девять месяцев регулятор проверил 770 небанковских пунктов обмена валют и выявил свыше сотни нелегальных. А в конце ноября в связи с выявленными нарушениями отозвал валютную лицензию у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть обменников.

В уходящем году Нацбанк совместно с другими регуляторами финансового рынка, включая Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, так и не выработал позицию в отношении правового статуса криптовалют в Украине, ограничившись очередным предупреждением о высоких рисках операций с ними.

Минувший год породил на украинском финансовом рынке интересный симбиоз банкинга и новейших технологий. В январе экс-топ-менеджеры «ПриватБанка» основали ИТ-компанию FintechBand, а уже в ноябре объявили о полноценном запуске первого в Украине мобильного банка без отделений - Monobank. Чтобы стать клиентом учреждения, достаточно установить на смартфон приложение.

Проект работает в рамках сотрудничества команды FintechBand с UniversalBank, который выпускает кредитные карты для клиентов. Банк с декабря 2016 года входит в группу «ТАС» Сергея Тигипко, для которого прошедший год можно назвать более чем удачным.

Налетай, подешевело!

Экс-глава Нацбанка Тигипко, занимавший также высокие посты в период президентства Виктора Януковича, в минувшем году продолжил экспансию на банковском рынке. В июне принадлежащий ему «ТАСкомбанк» купил у Фонда гарантирования часть активов и обязательств неплатежеспособного «Диамантбанка», в августе - неплатежеспособного банка «Новый». После этой разминки Тигипко купил у «Сбербанка России» дочерний «ВиЭс Банк».

Помимо Тигипко, на украинском рынке отметились и другие продавцы и покупатели. В июне CyprusPopularBankPublicCоLtd (Кипр) продал украинским покупателям контрольный пакет акций «Марфин Банка». Также в июне Фонд госимущества подписал договор о продаже «Украинского банка реконструкции и развития» китайской компании BohaiCommodityExchangeCo., Ltd (BOCE) за 83 млн грн.

Чего не произошло на банковском рынке Украины в минувшем году, так это многократно анонсированной продажи крупнейших банков с российским государственным капиталом.

В конце декабря Нацбанк вернул на доработку владельцу группы DCH Александру Ярославскому пакет документов о согласовании покупки «Проминвестбанка», поскольку в пакете не оказалось согласия на сделку со стороны российского «Внешэкономбанка».

Также в конце декабря Нацбанк сообщил о получении ходатайства о покупке дочерней структуры российского «Сбербанка» от белорусского государственного «Паритетбанка». Но пока это ничего не означает. Заявки на покупку банка подавали два гражданина Великобритании и РФ, которым НБУ отказал. Был пакет документов от гражданина Республики Беларусь и Республики Кипр, но в итоге он сам отозвал свое ходатайство.

Другие крупнейшие структуры российских государственных банков - «ВТБ-Банк» и «БМ Банк» - так и не нашли покупателей в 2017 году.

Финансовый фронт

2017 год вынудил Национальный банк принять непростое решение. В марте по рекомендации регулятора Украина ввела санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на один год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Решение НБУ последовало за неоднократными сообщениями в российских СМИ о приеме российскими финучреждениями у граждан паспортов кремлевских марионеточных режимов - так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые действующие в Украине банковские учреждения принимать не могут.

В октябре регулятор запретил украинским банкам работать с российскими банкнотами и монетами с изображением объектов на оккупированной территории Украины в ответ на заявление центробанка РФ о введении в обращение новых банкнот с изображенными на них символами оккупированного Севастополя.

В то же время, в НБУ пока не решились полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории нашей страны, объясняя это потребностями украинских граждан и бизнеса.

Светлое будущее

По оценкам Национального банка, 2017 год можно считать для банковской системы успешным, однако структурные изменения в экономике двигались черепашьим шагом, эффективность госбанков была низкой, а правовая система оставалась слабой.

В декабре руководство НБУ поделилось планами на следующий год: уже с 1 января вводится ежегодная оценка устойчивости банков, а в первом полугодии регулятор намерен обязать банки начать работу над снижением проблемной задолженности.

Как и годом ранее, Нацбанк надеется, что в Украине будут приняты нужные для банковской системы законы, появится новая стратегия для госбанков и будет осуществляться разумное управление средствами на едином счете Госказначейства.

В 2018 году регулятор не ожидает банкротств крупных банков, допуская, что небольшие финучреждения могут уйти с рынка без особых потрясений для вкладчиков и кредиторов.

С осторожной надеждой в будущее смотрят и банкиры.

«Думаю, в 2018 году продолжатся нынешние тенденции. Несмотря на всеобщее упование на диджитализацию, банковские отделения останутся основным каналом обслуживания для банков, но им придется инвестировать в технологии в условиях нехватки рабочей силы», - считает глава правления «ОТП Банка» Тамаш Хак-Ковач.

По его мнению, для одновременного роста и улучшения качества кредитного портфеля финучреждениям нужно усовершенствовать подходы к управлению рисками с учетом условий «серой» экономики, в которых работает Украина.

Глава правления банка «Пивденный» Алла Ванецьянц полагает, что в 2018 году усилится конкуренция среди банков и возможны риски, связанные с активизацией политической борьбы в преддверии президентских и парламентских выборов.

«В комплексе с неопределенностью относительно сотрудничества с МВФ это может оказать давление на курс гривни. Отсутствие значимого роста в экономике страны и ужесточение требований регулятора не предполагают роста банковской системы», - прогнозирует банкир.

Каким действительно станет новый год для банков и их клиентов, прогнозировать сложно, поскольку Украина вступает в активную фазу предвыборной гонки. Она традиционно притормаживает прогрессивные шаги властей и обостряет популистские настроения, что хорошо для любителей дармовой гречки, но губительно для национальной валюты и банковской системы.

Ольга Гордиенко