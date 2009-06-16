Страны ШОС поддержали идею РФ о введении новой валюты

Использование в расчетах стран Шанхайской организации сотрудничества национальных валют и введение наднациональной валюты широко обсуждались на прошедшем в Екатеринбурге саммите ШОС.

Как сообщил на итоговой пресс-конференции президент РФ Дмитрий Медведев, российское предложение о введении в рамках ШОС расчетной единицы, возможно по аналогии с европейским экю, нашло поддержку у членов организации, сообщает РИА Новости.

Участники саммита признали нынешнюю конфигурацию мировой валютной системы, в которой доминирует одна главная резервная валюта - доллар, неидеальной, а появление новых резервных валют - неизбежным.

По словам Медведева, страны ШОС должны увеличивать долю валют друг друга во взаимных расчетах, это снизит зависимость от доллара, а также улучшит состояние глобальной финансовой системы. Укрепленные таким образом нацвалюты станут стабильнее, что позволит создать альтернативные инструменты для размещения госрезервов стран в "недолларовых" активах, в частности, Россия может приобрести бумаги своих партнеров по БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

Сегодня в Екатеринбурге открылся саммит президентов Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК). В нем принимают участие президент РФ Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель КНР Ху Цзиньтао, а также представительные делегации этих стран.

Первая встреча в формате БРИК состоялась летом 2008 года во время саммита "восьмерки" в Японии, но тогда она носила характер встречи "на полях" саммита "группы восьми". Встреча президентов четырех стран проходит в узком составе в старинном особняке - Доме Севастьянова..