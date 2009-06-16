Собрание акционеров «БТА Банка» не состоялось

Запланированное на 15 июня в Киеве общее собрание акционеров ОАО «БТА Банк» (Украина) не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщила представитель АО «БТА Банк» (Казахстан) Мадина КУРМАНОВА.

«К счастью, собрание акционеров не состоялось из-за неявки его организаторов – сторонников Мухтара АБЛЯЗОВА (экс-председателя совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) - УНИАН). Думаю, они поняли слабость своих правовых позиций», - сказала она.

По мнению М.КУРМАНОВОЙ, целью собрания была «подготовка почвы для вывода активов украинской "дочки" на фирмы, контролируемые М.АБЛЯЗОВЫМ».

«Думаю, что наши оппоненты планировали передать права на заключение крупных сделок и сделок со связанными лицами из исключительной компетенции собрания акционеров совету директоров банка, т.е. нынешнему менеджменту, назначенному еще при АБЛЯЗОВЕ», - пояснила М.КУРМАНОВА.

Она напомнила, что причиной публичного конфликта менеджмента и собственников стали действия бывшего заместителя председателя совета директоров казахского банка Жаксылыка ЖАРИМБЕТОВА, который незадолго до своего увольнения расторг договор о приобретении АО «БТА Банк» (Казахстан) 39,99% акций ОАО «БТА Банк» (Украина).

Ссылаясь на выводы юристов, М.КУРМАНОВА назвала такие действия Ж.ЖАРИМБЕТОВА незаконными, так как он превысил полномочия, данные ему по доверенности, и расторг вышеуказанную сделку, не получив одобрения совета директоров АО «БТА Банк».

На момент выхода материала комментарий относительно сложившейся ситуации в ОАО «БТА Банк» получить не удалось.

Как сообщалось, 2 февраля 2009 года АО «БТА Банк» (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов, внесенные государством 251,3 млрд. тенге (1,67 млрд. долл.) были направлены на покрытие обязательств банка перед вкладчиками и кредиторами.

В тот же день М.АБЛЯЗОВ и Ж.ЖАРИМБЕТОВ были уволены с постов председателя совета директоров и председателя кредитного комитета АО «БТА Банк».

21 марта 2009 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело в отношении М.АБЛЯЗОВА и Ж.ЖАРИМБЕТОВА. Они обвиняются в присвоении имущества АО «БТА Банк».

3 апреля 2009 года АО «БТА Банк» стало известно о том, что Ж.ЖАРИМБЕТОВ расторг договор о покупке «БТА Банком» (Казахстан) 39,99% акций ОАО «БТА Банк» (Украина), в результате чего доля казахстанского банка в капитале украинской "дочки" уменьшилась до 9,9975%.

В настоящий момент АБЛЯЗОВ и ЖАРИМБЕТОВ находятся в международном розыске.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 2 млрд. 735 млн. 47 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 204 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 530 млн. 791 тыс. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн.

По данным НБУ, на 1 апреля единственным акционером ОАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, являлся казахстанский АО «БТА Банк», которому принадлежало – 49,9883% акций.

В первом квартале т.г. чистая прибыль «БТА Банка» увеличилась в 2,3 раза - до 440 тыс. грн.