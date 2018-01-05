В правительстве прогнозируют рост пенсий в 2019 году на 20%

Министерство социальной политики Украины прогнозирует рост пенсий в 2019 году в результате проведенной в прошлом году пенсионной реформы на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова замминистра Николая Шамбира.

По его словам, главным приоритетом пенсионной реформы было и остается увеличение размера пенсий.

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"Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий, полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит примерно 20% к размеру пенсий", - заявил замминистра.

Шамбир также отметил неизменность позиции министерства относительно проведения осовременивания пенсий для военнослужащих.

"С 2008 года пенсии военнослужащих не менялись, и это является самой большой проблемой. На сегодня разработан соответствующий законопроект, который обрабатывается совместно с центральными органами исполнительной власти, и в кратчайшие сроки он будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Ключевая позиция Министерства социальной политики - увеличить пенсии военных с 1 января 2018 года ", - сказал Шамбир.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам правительства, средняя пенсия в Украине в 2018 году увеличится на 900 грн и составит 2787 грн.

Закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года в Совет национальной безопасности и обороны.