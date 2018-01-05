Эксперты дали прогноз курса доллара в Украине на ближайшие годы

В ближайшие несколько лет в МВФ не ожидают значительного колебания курса гривны по отношению к доллару.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал президент инвестиционной группы "Универ", экономист Тарас Козак.

"Говоря про курс гривны, лучше опираться на данные МВФ, где работают сильные эксперты, которые прогнозируют огромное количество курса валюты разных стран. Их прогноз с 2018 по 2020 года говорит, что курс гривны будет колебаться в районе 27-27,5 грн за доллар", - рассказал эксперт.

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В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что курс украинской валюты будет зависеть от цен на сырьевые товары.

"Если цены на сырьевые товары будут оставаться неизменными или даже немного подрастать, то количество валюты, поступающей в Украину, будет расти, и тогда гривне ничего не угрожает, особенно если мы примем закон о большой приватизации, и начнется продажа активов. Таким образом появятся дополнительные средства в иностранной валюте, которые будут поступать в государственный бюджет", - уверен Кушнирук.

Как сообщал УНИАН, 4 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,02/28,05 грн/долл.