Во вторник Рада рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс

Во вторник, 23 июня, в повестке дня заседания Верховной Рады первым вопросом будет проект изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Харькове председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«В следующий вторник первым мы рассмотрим новую редакцию Бюджетного кодекса, в четверг рассмотрим ход выполнения бюджета этого года. И на этом основании будут вноситься предложения по выполнению бюджета», - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что парламент будет искать возможности пополнения бюджета. «Бюджет должен быть не предвыборный, а бюджет, который будет бюджетом развития», - сказал председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Верховная Рада отклонила вопрос о рассмотрении сегодня проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении, включенный в повестку дня.

Как отметил на заседании ВР В.ЛИТВИН, указанный законопроект очень сложный и в то же время крайне важный для жизни страны. По его словам, большинство депутатов не имели времени обстоятельно на должном уровне с ним ознакомиться. Поэтому В.ЛИТВИН предложил вернуться к этому вопросу на следующей пленарной неделе.