ЕС поможет Украине усилить независимость НБУ

Европейский Союз поможет Украине в улучшении макроэкономического прогнозирования и усилении независимости Национального банка Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказано в Повестке дня ассоциации (практическом инструменте сотрудничества Украины и ЕС – УНИАН), одобренной сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

“Стороны сотрудничают для поддержки Украины в создании полноценно функционирующей рыночной экономики и значительного приближения ее политики к политике Содружества, в соответствии с принципами макроэкономической стабильности, здорового бюджета”, - отмечается в Повестке дня ассоциации.

В этом контексте, в частности, предусматривается предоставление поддержки Украине в улучшении подготовки макроэкономических прогнозов и усилении независимости Нацбанка, включая внесение изменений в закон о НБУ и предоставлении экспертной помощи, в том числе со стороны экспертов Европейского центрального банка.

Кроме того, предусматривается обмен опытом между Украиной и ЕС по осуществлению пенсионной реформы, оценивания экономические последствия внесения изменений в налоговое законодательство, уменьшение участия государства в регулировании ценообразования.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина и ЕС одобрили Повестку дня ассоциации, которая должна стать новым практическим инструментом сотрудничества, заменив План действий.