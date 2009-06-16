Рубль укрепился на 2 коп. к корзине

Рубль, демонстрировавший заметное падение к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на открытии валютных торгов во вторник, сменил тренд и по итогам торгового дня укрепился на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия понедельника на высказываниях президента РФ о необходимости увеличения странами ШОС доли расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ММВБ, на17.00 мск вторника корзина стоила 36,61 рубля против 36,63 рубля на закрытии в понедельник. Сделки по доллару расчетами "завтра"к этому моменту были зафиксированы на уровне 31,16 рубля (минус 3 копейки к предыдущему закрытию), по евро - на отметке 43,28 рубля (плюс 1 копейка). Европейская валюта растет к американской на международном валютном рынке Forex, преодолев отметку 1,39 доллара за евро. Заявления российского руководства оказали во вторник заметное влияние на мировые рынки: доллар, демонстрировавший рост в последние дни, начал снижаться к евро и другим валютам; цена нефти, опускавшаяся ниже 70 долларов за баррель, вновь преодолела отметку в 72 доллара за баррель; российский рынок акций возобновил рост после коррекции.