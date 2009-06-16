Объем ВВП Азербайджана в январе-мае вырос на 4,4%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в январе-мае текущего года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил более 11,366 миллирда манатов (около 14,14 миллиарда долларов по текущему курсу), говорится в данных Госкомстата страны об основных макроэкономических показателях, обнародованных во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.

Рост ВВП в не нефтяной сфере экономики за отчетный период составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при производстве продукции в данном секторе экономики более, чем на 5,392 миллиарда манатов (около 6,71 миллиарда долларов).