Международные резервы Украины за год выросли до 18,8 миллиарда долларов - НБУ

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на предварительные данные, в декабре резервы сократились на 0,5%.

"Таким образом, уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 млрд долл. в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, изменение уровня международных резервов в течение декабря было обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долл., а также выплатами по внешнему долгу. Международному валютному фонду были осуществлены платежи на сумму 161,8 млн долл., на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долл.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта, и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 млрд долл.