Положительное сальдо РФ в 2009 г. может упасть до 54 млрд. долл.

Положительное сальдо торгового баланса РФ до конца текущего года продолжит рост и составит 45 миллиардов долларов против примерно 20 миллиардов долларов за первый квартал текущего года, говорится в отчете Banc of America Securities - Merrill Lynch (BoA-ML). Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам 2008 года положительное сальдо внешней торговли РФ составило 180 миллиардов долларов. "По оценке BoA-ML, положительное сальдо торгового баланса в 2009 финансовом году составит 45 миллиардов долларов. Это обусловлено падением внутреннего спроса из-за роста безработицы и возможным ростом доходов от экспорта нефти из-за растущих цен на это сырье", - говорится в отчете банка.

Ранее премьер-министр РФ Владимир Путин заявлял, что рассчитывает на рост положительного сальдо торгового баланса во втором полугодии 2009 года. Согласно прогнозу BoA-ML, в целом за 2009 год этот показатель упадет на 75% с прошлогодних 180 миллиардов долларов. "В отличие от многих других развивающихся рынков, торговый баланс России оставался положительным - среднее значение за период 2000-2008 годы составило 62,6 миллиарда долларов, или 8,5% ВВП", - пишет BoA-ML. Тем не менее, импорт рос опережающими темпами благодаря растущему потреблению и спросу на инвестиции. Банк прогнозирует сохранение положительного сальдо торгового баланса РФ до конца 2011 года. Способствовать этому будут ряд факторов. "Импорт сократится больше, чем экспорт, учитывая, что спрос на импортируемые средства производства (основа российского импорта) снизится из-за падения инвестиций на 15% по сравнению с первым кварталом 2008 года. Ожидается рост цен на нефть в 2010-2011 годах - согласно прогнозу BoA-ML, средняя цена на нефть после 2010 года составит 70 долларов за баррель", - поясняет банк свой прогноз. Аналитики и чиновники ранее прогнозировали, что положительное сальдо внешней торговли РФ не сохранится к 2011 году.