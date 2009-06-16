К закрытию межбанка доллар вырос на 2 пункта

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6220/7,6445, а к 12:00 цены выросли до 7,6380/7,6480. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,6420/7,6540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 7,6300.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2431/0,2443, к 12:00 цены поднялись до 0,2437/0,2444. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2444/0,2450. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2400 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3866/1,3868, а к 16:00 выросли до 1,3900/1,3902. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5540/10,5865, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5785/10,6010. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 10,6045/10,6220.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 763,26 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 193,872 млн. долл., продажи – 204,996 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 123,666 млн. долл., продажа – 126,195 млн. долл. (курс – 7,6276/7,6375); покупка евро – 22,323 млн. евро, продажа – 29,882 млн. евро (курс – 10,6046/10,6319); покупка английского фунта – 280 тыс. фунтов., продажа – 320 тыс. фунтов (курс – 12,5568/12,5906); покупка рубля – 425,407 млн. руб., продажа – 359,177 млн. руб. (курс – 2,42/2,44 грн. за 10 руб.).