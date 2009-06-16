«Атлант-Союз» подписал меморандум на поставку 30 Ан-148

В ходе международного аэрокосмического салона «Ле Бурже – 2009» руководители лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и ОАО «Авиакомпания «Атлант-Союз» (Россия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно поставки в финансовый лизинг на 10 лет 30 региональных пассажирских самолетов семейства Ан-148 и 15 среднемагистральных пассажирских Ту-204СМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова, которое является разработчиком самолета Ан-148.

На церемонии подписания присутствовали генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА и президент ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

Согласно подписанному документу, стороны обязуются заключить договор лизинга до 1 сентября 2009 года. Самолеты Ан-148 будут передаваться заказчику в течение трех лет, начиная с 2010 года. В течение 2010 года авиакомпания намерена получить первые пять Ан-148 в базовом варианте. В настоящее время под них уже просчитывается перспективная маршрутная сеть. Затем должны начаться поставки 99-местных Ан-158.

Справка УНИАН. Программа Ан-148 реализуется в широкой международной кооперации, с участием 214 компаний из 14 стран мира. Постройка этого самолета развернута в Украине (на ГП «Киевский завод «Авиант») и в России (на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

В июне 2008 года Ан-148 начал выполнять регулярные рейсы на региональных маршрутах Украины.

По состоянию на июнь 2009 года число твердых заказов на семейство самолетов Ан-148 превысило 50, а опционов – 80. Контракты на поставку самолета подписали авиакомпании России, Украины, Казахстана. Поскольку Ан-148 разработан при непосредственном участии его потенциальных заказчиков, он полностью отвечает их представлениям о современном пассажирском самолете, а также нынешним и перспективным нормам и требованиям ИКАО и «Евроконтроля», может выполнять рейсы в регионы с интенсивным воздушным движением без каких-либо ограничений.

Ан-148 может эффективно работать в различных климатических и погодных условиях. В частности, в ходе испытаний доказана безотказность работы Ан-148 в жарком климате при температуре воздуха +40 градусов Цельсия и в условиях холода – до -52 градуса Цельсия. К числу преимуществ Ан-148 относится возможность его безопасной эксплуатации в широкой сети аэродромов, включая слабоподготовленные, галечные, грунтовые, обледеневшие и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

На базе Ан-148 разрабатываются новые самолеты. Одним из них является Ан-158, способный принять на борт до 99 пассажиров, в отличие от 85-местного Ан-148. Потребность рынка в таком самолете на период до 2015 года оценивается в 200 единиц.

На АНТК им. Антонова разрабатывают также ряд самолетов повышенного комфорта, объединенных общим обозначением Ан-168. Они смогут перевозить от 8 до 40 пассажиров на расстояние до 7000 км. Потребность в самолетах такого класса до 2015 года оценивается в 60 единиц, а до 2025 года – более чем в 120.