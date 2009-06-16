Банком регионального развития интересуются 3 инвестора

Временный администратор АБ «Банк регионального развития» Андрей ЯЦУРА ведет переговоры с тремя потенциальными стратегическими инвесторами, причем все они являются отечественными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам А.ЯЦУРЫ, согласно результатам диагностики, уставный капитала банка необходимо увеличить на 85,3 млн. грн. Несмотря на то, что регулятивный капитал банка имеет минусовое значение, А.ЯЦУРА не намерен снижать уровень уставного капитала, который на сегодняшний день составляет 84,683 млн. грн.

До введения временной администрации банк получил рефинансирование от Национального банка Украины на 60 млн. долл., за время работы временного администратора – 3,1 млн. грн.

Также А.ЯЦУРА сообщил, что сеть банка уже сокращена на 8 отделений – до 34, а в ближайшее время будут закрыты еще два – во Львове и Хмельницком.

АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 866,511 млн. грн., обязательства – 786,444 млн. грн., собственный капитал – 80,067 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.

По итогам января-марта т.г. чистый убыток банка составил 14,317 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).

Постановлением Правления Национального банка Украины (№157 от 23 марта т.г.) в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.