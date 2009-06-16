Правительство Молдавии прогнозирует сокращение ВВП в 2009 г. на 5%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Молдавии в текущем году сократится на 5%, а уровень инфляции будет ниже 6%. Такой прогноз обнародовал первый вице-премьер, министр экономики и торговли Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции во вторник, сообщает РИА Новости.

"Такая динамика показателей оправдается в случае, если политическое положение в стране нормализуется, и в последующие несколько месяцев удастся образовать новый парламент и правительство. В противном случае ситуация может оказаться еще хуже", - заявил Додон.

Прогноз правительства выглядит оптимистичнее ожиданий МВФ, который ухудшил прогноз падения ВВП Молдавии в 2009 году до 9% с 5%. В 2008 году ВВП Молдавии вырос на 7,2%, инфляция составила 7,3%. По словам Додона, первые признаки выхода из кризиса в Молдавии могут быть отмечены в первом квартале будущего года, "причем при условии, что в стране будет политическая стабильность". Вице-премьер сообщил, что в этом году в Молдавии ожидается спад промышленного производства, экспорта и импорта примерно на 20%.