С 24 июня во всех супермаркетах «Фокстрот» Украины стартует акция «Звёздное лето с Программой комфорта».

Как сообщили в пресс-службе компании, совершив покупку, участники Программы комфорта гарантированно получат дополнительную скидку 2% на следующую покупку. Скидка будет зафиксирована в виде наклейки «звездочки» на Карте комфорта. «Звезду» можно получить, даже купив акционный товар. Таким образом, каждая «звезда» делает необходимую покупку ещё дешевле.

В начале сентября состоится розыгрыш главного приза - современного LCD телевизора Sharp. Претенденты на звёздный подарок от «Фокстрот» - все владельцы Карт комфорта, собравшие за лето три наклейки. О выигрыше счастливчика уведомит по телефону оператор контакт-центра «Фокстрот». Приз можно будет забрать в любом супермаркете сети.

«Данная акция - дополнительное поощрение участников Программы комфорта. Подобные предложения стимулируют повторные покупки и позволяют увеличить продажи», - сказал начальник службы программ лояльности компании «Фокстрот. Техника для дома» Кирилл Попов-Черкасов.

Успешно проведённой в компании считают акцию «Вагон подарков». На протяжении 6 месяцев среди обладателей Карт комфорта, сделавших покупку в магазинах «Фокстрот», разыгрывались сертификаты номиналом в 200 гривен. Сертификат давал право на соответствующую скидку при следующей покупке. По словам специалиста службы программ лояльности сети Кристины Мельникович, начиная с сентября, около 1 200 сертификатов нашли своих владельцев по всей Украине. Супер-приз акции «Вагон подарков» - комплект бытовой техники на сумму 25 тыс. грн. - выиграла жительница Одессы Елизавета Унтилова в марте 2009 года.

С 2007 года основным акцентом для компании «Фокстрот. Техника для дома» стала клиентоориентированная позиция, развитие соответствующих сервисов и, как следствие - внедрение на украинском рынке качественно нового уровня обслуживания. На данный момент более двух миллионов потребителей стали участниками Программы комфорта и смогли оценить удобство покупок в магазинах сети.