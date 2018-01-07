Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой биткоина

Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоина (Bitcoin).

Об этом сообщает Тehnot.

Несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании, в частности Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX.

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Указанные провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

Инцидент произошел из-за действий со стороны платежного сервиса Visa Europe. Пользователи сообщили, что им пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались нетронутыми. При этом в Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в VISA, однако это не является борьбой с криптовалютами.