Евросоюз обжалует российские торговые ограничения в ВТО - СМИ

Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией, сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Politico.

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"ЕС требует признать незаконным запрета на экспорт свинины, введенный еще в начале 2014 года. Этот запрет, принятый еще до обострения отношений РФ с миром, объяснялся необходимостью защиты от эпидемии африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕС оценивают ежегодные потери от этого запрета на уровне 1,4 миллиарда евро.

"В прошлом году ВТО признал этот запрет незаконным, однако РФ ее не отменили, объяснив это действием пищевых контр санкций, которые были введены несколько месяцев спустя", - подчеркивает издание.

Таким образом, решение ВТО может определить и правомерность российских санкций. Напомним, что ЕС ранее озвучивал планы обжаловать российские санкции, однако до сих пор этот шаг не реализовал.

Так же Россия до сих пор не обжаловала санкции западных стран, зато обжаловала запреты, введенные Украиной. Это дело может стать прецедентом для ВТО - до сих пор организация не рассматривала правомерность политических санкций международному торговому праву.