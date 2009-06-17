Курс иены растет по отношению к евро и доллару

Курс японской иены торгуется практически на уровне двухнедельного максимума по отношению к доллару и евро на фоне оптимизма инвесторов, вызванного надеждами на то, что темпы восстановления американской экономики приведут к росту спроса на более безопасные виды активов, сообщает k2kapital..

Японская валюта демонстрирует рос по отношению к австралийскому доллару и южнокорейской воне вследствие вчерашних заявлений президента США Барака Обамы, согласно которым экономике США понадобится много времени для восстановления.

В то же время доллар приблизился к максимальному уровню за последние 4 недели по отношению к евро после того, как лидеры стран БРИК воздержались от призывов к тому, чтобы меньше полагаться на доллар как на мировую резервную валюту.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,49 иены, а не 133,38 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,46 иены за доллар против 96,38 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3840 за евро против $1,3837 в предыдущую торговую сессию.